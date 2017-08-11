Главный астроном Ватикана хотел бы крестить инопланетян

Директор Ватиканской астрономической обсерватории брат Гай Консолманьо, SJ, хотел бы крестить инопланетян, правда, только если они сами его об этом попросят.

В интервью радиостанции «Deutschlandfunk Kultur» он уточнил: «Потому что, если вы хотите крестить кого-то, то они должны иметь это желание, а вы, в свою очередь, должны быть в состоянии общаться с желающими приступить к таинству, должны выяснить, могут ли желающие понять смысл этого таинства и при этом понимать того, кто это таинство преподаст».

«Несмотря на то, до сих пор не было никаких доказательств, что есть живые существа на других планетах или спутниках, в случае обнаружения там бактерий и другая жизнь будет считаться найденной», — сказал брат Консолманьо. — «Я считаю, что это возможно, и поэтому интенсивно ищу её».

Он заявил, что был бы «очень удивлен, если бы внеземной жизни не было, по крайней мере, бактериологической жизни».

Поиск и исследование внеземной жизни не противоречит учению Церкви, подчеркнул он далее. Когда его спросили, как он будет реагировать, действительно обнаружит внеземную жизнь, главный католический астроном сказал: «О, я бы прыгнул в воздух от радости. Для меня было бы так много замечательных вещей, которыми я мог бы поделиться со своими друзьями и коллегами».

По материалам Radio Vaticana