Главный астроном Ватикана хотел бы крестить инопланетян

Главный астроном Ватикана хотел бы крестить инопланетян

Август 11, 2017

Директор Ватиканской астрономической обсерватории брат Гай Консолманьо, SJ, хотел бы крестить инопланетян, правда, только если они сами его об этом попросят.

В интервью радиостанции «Deutschlandfunk Kultur» он уточнил: «Потому что, если вы хотите крестить кого-то, то они должны иметь это желание, а вы, в свою очередь, должны быть в состоянии общаться с желающими приступить к таинству, должны выяснить, могут ли желающие понять смысл этого таинства и при этом понимать того, кто это таинство преподаст».

«Несмотря на то, до сих пор не было никаких доказательств, что есть живые существа на других планетах или спутниках, в случае обнаружения там бактерий и другая будет считаться найденной», — сказал брат Консолманьо. — «Я считаю, что это возможно, и поэтому интенсивно ищу её».

Он  заявил, что был бы «очень удивлен, если бы внеземной жизни не было, по крайней мере, бактериологической жизни».

Поиск и исследование внеземной жизни не противоречит учению Церкви, подчеркнул он далее. Когда его спросили, как он будет реагировать, действительно обнаружит внеземную жизнь,  главный католический астроном сказал: «О, я бы прыгнул в воздух от радости. Для меня было бы так много замечательных вещей, которыми я мог бы поделиться со своими друзьями и коллегами».

 

По материалам Radio Vaticana

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