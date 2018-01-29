Глава УГКЦ Папе Франциску: «Надеемся, что этот визит является только первым шагом и залогом Ваших будущих посещений Украины»

Такими словами Блаженнейший Святослав Шевчук, Верховный архиепископ Украинской Греко-католической Церкви, приветствовал 28 января 2018 года Папу Франциска в Прокафедральном соборе Святой Софии в Риме, куда Святейший Отец прибыл, чтобы встретиться с украинскими эмигрантами в Италии и местной украинской греко-католической общиной.

Репортаж, рассказывающий о событии, будет предложен вниманию наших читателей чуть позже, а пока — смотрите первые фото-подробности этого визита Папы: