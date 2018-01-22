Глава Литвы: визит Папы Римского Франциска – большой подарок литовцам

Президент Литовского государства Даля Грибаускайте в преддверии визита Папы Римского в Литву встретилась с секретарём Святого Престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщает BALTNEWS.lt, ссылаясь на канцелярию президента.

Литовский лидер обсудила с гостем важнейшие вопросы международной политики – мир на Ближнем Востоке и Украине, безопасность в Балтийском регионе и Европе, а также решения по вопросам миграционного кризиса. Президент также затронула и тему угрозы человеческому здоровью и безопасности воздвигаемой близ Литвы Белорусской АЭС.

Однако самой важной темой для обсуждения был предстоящий визит Папы Римского Франциска в Литву. Даля Грибаускайте заявила, что визит главы Католической Церкви был бы самым большим подаркам литовцам в честь 100-летия государственности.

Напомним, что Папа Римский Франциск посетит Литву осенью 2018 года. Об этом стало известно в ноябре ушедшего года.

С момента получения официального подтверждения Ватикана о приезде Папы, в Литве ведётся активная подготовка к этому важному событию. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис (Saulius Skvenelis) заявил, что до приезда понтифика нужно отремонтировать все католические храмы. Также он подчеркнул, что Папа Римский везде должен быть встречен по-королевски.