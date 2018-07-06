Глава Братства св. Пия Х о перспективе примирения с Церковью

Настоятель Братства св. Пия Х признал, что в отношениях со Святейшим Престолом был достигнут значительный прогресс.

Епископ Бернар Фелле верит в возможность полного примирения. В Церкви, однако, мнения на эту тему разделены.

«У нас очень хорошие отношения с Папой Франциском. Если сообщаем ему, что мы находимся в Риме, его двери всегда открыты для нас «, — сказал иерарх в беседе с еженедельной немецкой газетой» Tagespost «. «Франциск всегда помогает нам, делая небольшие шаги», — добавил он.

Епископ Фелле убежден, что со Святейшим Престолом ему удастся выработать разумное соглашение, а Братство св. Пия X получит статус персональной прелатуры.

Он признает, однако, что внутри Церкви мнения на тему лефевристов разделены. Есть и те, кто выступает против такого соглашения, например, немецкие епископы. Тем не менее, преемник архиепископа Лефевра признает, что атмосфера хорошая. То, что происходит вокруг соглашения, он называет духовным состязанием. Иерарх верит, однако, в благоприятный исход ситуации, хотя, возможно, и не во время нынешнего понтификата.

По материалам Vatican News