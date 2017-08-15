Гейтс отдал 38% своих акций Microsoft на крупнейшее пожертвование за 17 лет

Американский миллиардер Билл Гейтс отказался от 38% акций компании Microsoft ради самого крупного пожертвования, которое он делал с начала XXI века, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным федеральной комиссии по ценным бумагам, миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft, суммарная стоимость которых оценивается в 4,6 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Перевод средств был осуществлен 6 июня, имя получателя пожертвования остается неизвестным.

Это самое крупное пожертвование Гейтса с начала XXI века. В 1999 году он отдал на благотворительность 16 миллиардов долларов, а годом позднее – еще 5,1 миллиарда долларов.

По расчетам агентства, с учетом последнего пожертвования доля Билла Гейтса в компании снизилась с 24% в 1996 год до 1, 3% на текущий момент.

Билл Гейтс основал компанию Microsoft, специализирующуюся на программном обеспечении, в 1975 году вместе с Полом Алленом. В 2008 году миллиардер отказался от должности руководителя корпорации, а в 2014 году покинул ее совет директоров.

Источник: РИА Новости