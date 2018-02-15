Георг Ратцингер: Бенедикт XVI страдает неврологической болезнью, которая постепенно парализует его

Бенедикт XVI страдает неврологическим заболеванием, которое постепенно парализует его, рассказал старший брат почетного Папы. Свидетельство монсеньора Георга Ратцингера было опубликовано 14 февраля немецким еженедельником Neue Post. По словам священника Георга Ратцингера, которому в январе исполнилось 94, болезнь постепенно лишает его младшего брата возможности свободно передвигаться. Все чаще 90-летнему иерарху приходится пользоваться креслом на колесах.

«Если паралич затронет сердце, всё может закончиться очень быстро. Одному Богу известно, суждено ли нам увидеться еще раз», — добавил немецкий священник, напомнив, что он собирается быть в Риме 16 апреля, когда понтифику на покое должен исполниться 91 год.

Георг Ратцингер также рассказал, что он и его брат желают «хорошей смерти» и что он молится об этом.

Неделей раньше, 7 февраля, Бенедикт XVI опубликовал на страницах итальянской Corriere della Sera краткое послание к читателям, в котором признался, что физические силы оставляют его. «Я нахожусь в паломничестве к Дому», — написал Папа Ратцингер.

Благовест-инфо