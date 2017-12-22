Генассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля

ООН, 21 декабря. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в четверг большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.

Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того.

Документ, ставший ответом на решение Соединенных Штатов о признании Иерусалима столицей еврейского государства, поддержали 128 стран, включая Россию, большинство европейских и латиноамериканских государств, а также страны арабского и исламского мира.

Еще 35 членов ГА при голосовании воздержались, в том числе ряд членов Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния и Чехия), Австралия, Аргентина, Канада и Мексика.

Еще 20 государств вообще не высказали свою позицию, не нажав ни одну из трех кнопок на пульте для голосования. В их числе оказались Грузия и Украина.

Текст, подготовленный Йеменом и Турцией, практически полностью повторяет проект резолюции, заблокированный Соединенными Штатами в Совете Безопасности (СБ) ООН.

В нем ГА заявила, что «любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены». В документе не упоминаются США, однако выражается «глубокое сожаление по поводу недавних решений, касающихся статуса Иерусалима». Генассамблея призвала «все государства воздерживаться от открытия дипломатических представительств в священном городе Иерусалиме», а также не признавать «никаких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями», принятыми в ООН.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился перенести туда американское посольство. 18 декабря Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию СБ, касающуюся статуса Иерусалима, после чего арабские страны обратились в ГА, решения которой носят рекомендательный характер.

Накануне голосования в ГА Дональд Трамп пригрозил прекратить оказание помощи государствам, которые проголосуют в поддержку резолюции Генассамблеи.

Этот шаг был встречен осуждением со стороны ряда стран. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на заседании Генассамблеи в четверг назвал поведение США «хулиганством», а также заявил, что голос Анкары «не продается». Недовольство угрозами со стороны Вашингтона высказали и другие участники дискуссии.

В свою очередь глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики, выступая с трибуны ГА, заявил об изоляции Соединенных Штатов, а также поставил под сомнение роль Вашингтона в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. «Они провалили проверку Иерусалимом», — сказал он. Министр предупредил, что решение США признать город столицей Израиля послужит на пользу «террористическим и экстремистским силам в регионе и во всем мире». Он назвал Иерусалим «колыбелью цивилизации» и «ключом к миру и войне» на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС