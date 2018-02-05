Годовщина встречи в Гаване: пресс-конференция по вопросам диалога католиков и православных

12 февраля в Вене пройдет конференция, посвященная второй годовщине встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска в Гаване, обсуждению перспектив экуменического общения католиков и православных и вопросов совместной помощи христианам Ближнего Востока. Работу конференции возглавят митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС), и кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству.

Об этом было объявлено в Москве 2 февраля на пресс-конференции, которая состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Участники пресс-конференции: руководитель секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов); генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский; советник генерального директора Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ), историк-ватиканист Алексей Юдин – проанализировали главные направления взаимодействия православных и католиков, дорогу для которого открыла Гаванская встреча. Для координации этого взаимодействия была создана рабочая группа, в которую вошли представители Русской Православной Церкви (РПЦ) и российской общины Римско-Католической Церкви (РКЦ), а также международного благотворительного фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде»).

Иеромонах Стефан кратко рассказал о том, что удалось сделать для христиан и других жертв военного конфликта на Ближнем Востоке. За два года члены рабочей группы провели несколько встреч в Ливане и Сирии, в том числе – с лидерами разных христианских Церквей, с беженцами, с детьми в школах, обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи всем страдающим, независимо от их религиозной принадлежности.

Одной из главных задач совместной работы стал мониторинг разрушенных в результате военных действий храмов и монастырей в Сирии. О. Стефан сообщил, что уже выходит в печать 1-я часть иллюстрированного каталога разрушенных святынь. Перечень снабжен не только историческими справками, но и фотографиями нынешнего состояния храмов и свидетельствами очевидцев. На конференции в Вене 12 февраля состоится презентация этого издания, которое необходимо для того, чтобы в перспективе обсуждать восстановление христианских святынь. Подробный отчет о деятельности православно-католической рабочей группы по всем направлениям был недавно представлен на круглом столе в ОВЦС.

Об участии российских католиков в совместных проектах помощи христианам Ближнего Востока упомянул о. Игорь Ковалевский. Кроме того, он обратил внимание на то, что Гаванская встреча стала стимулом для развития совместного социального служения в России: например, проекты католической благотворительной организации «Caritas» постоянно осуществляются совместно с православными. Бывает даже так, что активные прихожане православных храмов, участвующие в программах помощи бездомным, побуждают к этой работе католическую молодежь.

Успешное взаимодействие православных и католиков, в свою очередь, открывает новые возможности для совместной работы в рамках межрелигиозного общения. «Гаванская встреча открыла не только путь двустороннего взаимодействия, это был призыв к более широкой коалиции религиозных лидеров», – сказал представитель ОВЦС. Он сообщил о создании в России межрелигиозной группы (с участием не только православных и католиков, но и протестантов, и мусульман), которая летом отправила 40 тонн гуманитарного груза в северные районы Сирии. Недавно эта группа организовала межрелигиозный фонд, который 2 февраля отправляет беспрецедентную по масштабам партию гуманитарной помощи в районы, пострадавшие в ходе военного конфликта.

«Гаванская встреча задала ритм и формат для дальнейших отношений», – продолжил Алексей Юдин. Он напомнил о том, что эти отношения «строятся не на пустом месте», у них была «хорошая предыстория» в 60-70- е гг., и даже охлаждение 90-х — начала 2000-х не смогло их разрушить. Историк подчеркнул также роль фонда «Kirche in Not», который был создан в 1947 г. и помогал верующим стран соцлагеря в годы религиозных преследований, в 90-е включился в возрождение РПЦ, а сейчас вместе с представителями РПЦ и РКЦ принимает участие в программах помощи гонимым христианам Ближнего Востока.

Отвечая на вопрос о церковной ситуации на Украине, которая в течение долгих лет является камнем преткновения между РПЦ и РКЦ и которая также обсуждалась на Гаванской встрече, о. Стефан отметил: «За прошедшие два года была подтверждена исключительно миротворческая позиция по этому вопросу: Ватикан и РПЦ призывают к тому, что религиозные общины никогда не должны опускаться до политической борьбы, должны оставаться над схваткой и сохранять свой миротворческий потенциал. Общность позиций четко проявил визит государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина в августе 2017 г.».

На пресс-конференции речь шла также о единой позиции РПЦ и РКЦ относительно защиты традиционных нравственных ценностей перед «натиском агрессивного секуляризма», как сказал о. Стефан. «В защите фундаментальных ценностей человеческой цивилизации мы должны сделать акцент на совместной проповеди Евангелия», – сказал генеральный секретарь ККЕР. Обсуждался также вопрос о выработке общих подходов к проблеме мигрантов и социального расслоения в современном мире.

А. Юдин говорил о значении в межконфессиональном диалоге культурных связей между Святым Престолом и Россией, напомнив об успехе экспозиции«Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» в ГТГ, участии Ватикана в выставке «Романовы и Папский Престол: 1613-1917. Россия и Ватикан» в ГАРФ, и о предстоящей выставке в Москве коллекции художников Браиловских, основавших в 1933 году в Ватикане Музей русского религиозного зодчества, а также о проектах сотрудничества ВГБИЛ со специалистами библиотеки Ватикана. В преддверии конференции в Вене 10 февраля состоится концерт русской духовной музыки с участием Московского Синодального хора, сообщил о. Стефан.

Прибытие в Россию из итальянского г. Бари мощей святителя Николая, поклонение святыне сотен тысяч верующих в России стало «самым ярким знаком нашего духовного общения», сказал о. Игорь Ковалевский. По его словам, «наш общий святой нас уже объединяет». Договоренность о принесении мощей святителя была достигнута в Гаване.

Отвечая на вопрос «Благовест-инфо» о восприятии Гаванской встречи в православной среде и в католическом мире, о. Стефан отметил, что «страхи по этому поводу умышленно навязывались», но по прошествии двух лет они «рассеялись», и «наши конкретные дела об этом свидетельствуют». Часть православных связывала с личной встречей Папы и Патриарха опасность утраты своего вероисповедания. О. Стефан подчеркнул необоснованность этих опасений: «Если мы являемся православными, как мы перестанем ими быть, соприкасаясь с кем бы то ни было? Мы можем только отточить свою идентичность и обогатиться, обогатить наших партнеров, сделать общее доброе дело и лучше понять самих себя… Мы не сможем сохранить свою идентичность, если мы закроемся от всех контактов».

По словам о. Игоря, «католическая община России с воодушевлением восприняла встречу Папы и Патриарха». Однако «страхи были на Украине»: он пояснил, что часть верующих ожидала, что Папа Франциск «сдаст Украину» (т.е. УГКЦ — прим. ред.). Однако «сама жизнь показала, что эти страхи уже неактуальны», подытожил генсек ККЕР.

Пресс-конференция завершилась вопросом о возможности дальнейших личных встреч понтифика и предстоятеля РПЦ. «Главное – что это теперь возможно, Гаванская встреча открыла такую возможность», однако о конкретных встречах говорить пока рано, отметил Юдин.

По словам о. Стефана (Игумнова), Гаванская встреча «открыла дверь, сняла некий психологический барьер в межцерковных отношениях», а самое главное дальше – «работать, исполнять то, о чем договорились и только потом рассуждать о том, что дальше делать».

О. Игорь Ковалевский также подчеркнул необходимость именно рабочего взаимодействия в духе Гаванской декларации. Однако скорый визит Папы Франциска в Россию он пока представить себе не может. «Я считаю, что российское общество пока к этому не готово, зачем торопить события? Встреча пошла бы на пользу российскому обществу, но не сегодня», – поделился он с журналистами своим мнением.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо