Гана: проект Церкви по реабилитации душевнобольных

Епископ ганского города Ва монс. Ричард Кууйа Баауобр разработал специальный проект в поддержку людей с психическими заболеваниями, сообщает Vatican News.

В рамках этого проекта волонтеры выходят на улицу в поисках таких людей, обеспечивают их одеждой, едой и медицинским уходом. Планируется открыть специальные структуры с современным оснащением, а также предпринять меры по борьбе с социальной предубежденностью по отношению к душевнобольным.

В Гане психические расстройства — одна из злободневных проблем. По данным ВОЗ, 650 тысяч жителей страны страдают тяжелыми формами ментальных патологий, в то время как более 2 миллионов имеют расстройства средней и легкой тяжести (всего численность населения Ганы составляет 21,6 миллиона). Медицинские услуги оказываются душевнобольным лишь в крупных городах, где их лечат в специальных больницах давно устаревшими методами, не обеспечивающими индивидуальный подход, который был бы возможен в малых структурах. Такие структуры уже существуют в сельской местности, но они являются частными и не всегда доступными. Кроме того, предубежденное отношение к больным приводит к их изоляции: семьи обрекают их на одиночество или жестоко с ними обращаются. Права душевнобольных в Гане систематически нарушаются.

Все это побудило монс. Баауобра обратиться к приходам, монашеским общинам и мирянам с призывом организовать волонтерскую помощь больным. Среди добровольных помощников есть врачи и медсестры, доставляющие лекарства и обеспечивающие медицинский уход. Следующим шагом программы станет создание реабилитационного центра. Епископ намерен сотрудничать со здравоохранительными учреждениями Ганы, чтобы помочь пациентам вернуться к нормальной жизни. Одна из целей ганского иерарха – борьба с маргинализацией: в сотрудничестве с местным центром ментальных расстройств епископ организовал ток-шоу, чтобы осведомить жителей страны об этой проблеме и помочь больным после лечения. Уход за пациентами в реабилитационном центре будет также включать курсы профессиональной подготовки, которая поможет им приобрести автономию, улучшить свое экономическое положение и повысить самооценку.