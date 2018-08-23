Г. Берк: послание Папы адресовано всем верным

Папа призывает бороться со злом традиционными средствами христианина.

Послание Папы Франциска Народу Божьему адресовано всем без исключения, а не только США, Чили и Ирландии, подчеркнул директор Зала печати Святейшего Престола Грег Берк, комментируя обнародованный три дня назад документ.

Папа называет злоупотребления малолетними не просто грехом, но преступлением, и просит за них прощения. В своем послании верующим Святейший Отец подчеркивает, что не только преступники, но и те, кто их покрывал, должны осознать свою ответственность.

Помимо призыва к Церкви предпринимать необходимые меры по защите людей от злоупотреблений в своих учреждениях, Папа просит всех верных внести свою лепту в искоренение этих преступлений наиболее традиционными орудиями борьбы со злом, а именно постом и молитвой.

Источник: Vatican News