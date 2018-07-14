Французский епископ на чемпионате мира: это хорошая школа жизни

Архиепископ французского города Руана Доминик Лебрен был судьей Французской федерации футбола в течение 13 лет. По сей день он смотрит на матчи с точки зрения арбитра. Он считает, что футбольные чемпионаты вызывают сильные чувства сопричастности. Они также могут учить уважению к своим соперникам.

Футбол — это просто игра, давайте не будем забывать об этом, — сказал монс. Доминик Лебрен в интервью агентству SIR, комментируя эйфорию, которую Франция переживает после серии побед своей команды на чемпионате мира в России. Он не скрывает, однако, что доволен игрой французской команды и с надеждой смотрит на воскресный финал. Иерарх признается, что в роли соперников Франции он предпочел бы видеть команду Англии, потому что после Brexit такой матч имел бы символический смысл.

Архиепископ Руанский Доминик Лебрен 13 лет был судьей Французской федерации футбола, прежде чем стал священником. По этой причине он смотрит матчи с другой точки зрения по сей день, как будто он был на поле. Его радует, когда игроки играют честную игру и с уважением относятся к арбитрам.

Архиепископ также упомянул о том, что сборная Франции в основном состоит из игроков, которые принадлежат к семьям иммигрантов. Он отметил, что сегодня никто не удивляется, в отличие от 1998 года, когда Франция выиграла титул чемпиона мира. Тогда это была команда «черного и белого магриба». Теперь французы пришли к консенсусу, что их страна состоит также из людей, которые приехали извне.

Католический иерарх указывает на положительный смысл таких событий, как Кубок мира. Это дает людям сильное чувство сопричастности. Он касается нашего сердца, возбуждает самые глубокие чувства. Благодаря этому футбол может стать школой жизни, побудить нас задуматься над тем, что мы даем другим, можем ли мы играть в одной команде, и в то же время, как мы ведем себя по отношению к другим — в том числе к соперникам.

По материалам Vatican News