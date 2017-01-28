Франция: городскую площадь назвали в честь священника, убитого исламистами

Имя священника Жака Амеля, зверски убитого исламистами в прошлом году, присвоено площади в городе Эрмон близ Парижа, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство CNA.

В церемонии, состоявшейся 22 января, приняли участие представители муниципальных властей, религиозных общин и родственники священника-мученика.

Мэр Эрмона Юг Портелли рассказал, что площадь, расположенная напротив приходского центра им. Иоанна Павла II, до сих пор оставалась безымянной. Предложение назвать ее в честь о. Жака Амеля было выдвинуто два месяца назад и принято единогласно.

В своей речи на церемонии Портелли назвал о. Жака «мучеником за веру» и «примером диалога между различными религиозными общинами». Убитый священник присоединился «ко всем невинным жертвам фанатизма в нашей стране и во всем мире», сказал мэр.

86-летний Жак Амель был убит 26 июля в городе Сент-Этьен-де-Рувре в Нормандии, когда он совершал мессу. Двое исламских террористов, ворвавшихся в храм, перерезали престарелому священнику горло. Оба террориста были убиты полицией.

Через некоторое время после убийства, потрясшего не только Францию, но и весь мир, по благословению Папы Франциска начался процесс прославления о. Жака Амеля в лике мучеников.