Францисканцы из Кустодии Святой Земли отпраздновали Преображение на горе Фавор (+ ФОТО)

Ежегодно в этом празднике участвуют христиане со всей Галилеи и паломники отовсюду, сообщает сайт Кустодии Святой Земли.

На Преображение в этом году, как и всегда, по местному обыкновению, множество людей съехались заранее, в ночь перед праздником.

В Евангелии сказано (Мф 17,1-8; Мк 9,2-8; Лк 9,28-36), что Иисус позвал с Собой на гору Петра, Иакова и Иоанна и там преобразился перед ними: Его облик изменился. Братья-францисканцы из Кустодии Святой Земли праздновали 6 августа в базилике на горе Фавор, с которой предание связывает этот библейский эпизод.

Традиция разбивать палатки днём ранее восходит к османской эпохе, когда братья владели этим местом, но имели право посещать его лишь раз в году, на Преображение. Братья приходили накануне праздника, чтобы провести ночь вместе с местными христианами. А утром следующего дня служили мессу. Вот и в этом году сам кустод брат Франческо Паттон предстоятельствовал на евхаристическом богослужении. Прежде чем сойти с горы, верные приняли участие в процессии к часовне Descentibus. Часовня расположена к югу от главной церкви, на том месте, где Иисус велел Петру, Иакову и Иоанну не говорить никому о Преображении: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых» (Мф 17,9).

Высота горы Фавор – 450 м над равниной, 588 м над уровнем моря. Францисканская базилика была построена в 1924 году архитектором Антонио Барлуцци на месте бенедиктинского монастыря эпохи Крестовых походов, снесённого султаном Аль-Маликом (1211-1212).