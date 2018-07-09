Францисканский священник: число христиан в Вифлееме катастрофически падает

Католический священник Рами Асакрия (Rami Asakrieh) из Францисканской кустодии Святой Земли, клирик церкви Святой Екатерины в Вифлееме церкви Санта-Катерина, расположенной недалеко от базилики Рождества Христова, в интервью католическому информационному агентству Fides заявил, что в последнее время количество христиан в городе, где родился Иисус Христос, неуклонно снижается.

Его слова цитирует сегодня портал «Рублёв».

«Мой приход сталкивается с серьезными проблемами, — рассказал священнослужитель. — Число католических семей в Вифлееме сокращается. Сейчас в нашем приходе всего 1479 палестинских семей. Христиане составляют 17% населения города, тогда как в прошлом их было 90 процентов».

По мнению о. Рами Асакрии, катастрофический упадок христианского присутствия в Вифлееме связан прежде всего с исходом молодых христиан, эмигрирующих в другие страны.

«Мы стараемся остановить эмиграцию, пытаясь оказать помощь нуждающимся в различных жизненных ситуациях», — сказал приходской священник. Однако нынешняя политическая и экономическая ситуация в городе, окруженном израильскими поселениями, ведет к росту безработицы и долговой зависимости среди христиан, многие из которых испытывают тяжелую депрессию.

При этом, подчеркнул священник, во всем мире множатся христианские общины и организации, которые используют в своих наименованиях название «Вифлеем», но при этом никак не помогают христианам Святой Земли.

«Ни один из верующих нашего прихода не получает от этих организаций ни цента», — заявил францисканский священник.



Христианское население Вифлеема и Святой Земли

На территории исторической Палестины на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, Галилее и в Заиорданье проживает часть арабского этноса, исторически исповедующая христианство. Доля христиан в общей численности палестинского населения (12 млн. чел.) составляет 6-7%. При этом 70% палестинцев-христиан живут за пределами Западного берега реки Иордан и Израиля.

В 2009 году, по различным оценкам, на палестинских территориях насчитывалось около 50 тысяч христиан, в основном, на Западном берегу реки Иордан, около 3 тысяч в секторе Газа.

Палестинцы-христиане принадлежат к целому ряду христианских конфессий. Здесь представлены древние восточные Церкви, католичество восточного и западного обрядов, православие, англиканство, лютеранство и другие ветви протестантизма.

Христианское население Вифлеема исторически представлено этническими арабами. Два крупнейших арабских христианских рода Вифлеема прослеживают свою родословную к Гассанидам (арабской царской династии, союзнице Византии, правившей в государстве Джабийя в Восточной Палестине до 636 г.).

С годами доля христиан в городе неуклонно снижалась, в основном из-за эмиграции. Другая причина спада — более низкая рождаемость среди христиан по сравнению с иудеями. В 1947 году христиане составляли 85% населения, но к 1998 году этот показатель сократился до 40 %.

В 2005 году мэр Вифлеема Виктор Батарса объяснил, что «из-за напряжения, физического или психологического, и бедственного экономического положения многие люди эмигрируют, будь то христиане или мусульмане, но это более очевидно среди христиан, так как они уже являются меньшинством». Палестинская администрация официально привержена равенству для христиан, хотя бывали случаи насилия против них со стороны Службы превентивной безопасности и вооруженных группировок.

Начало Второй интифады (вооруженного восстания арабов против израильской власти, 2000—2005 гг.) и связанный с этим спад туризма также затронули христианское меньшинство, поскольку они являются владельцами многих гостиниц и услуг для иностранных туристов. Статистический анализ исхода христиан показал отсутствие экономических и образовательных возможностей для местных христиан. Со времени Второй интифады город покинули 10% христианского населения.

В 2006 году Палестинский центр исследований и культурного диалога провел опрос среди христиан города, согласно которому 90% заявили, что у них были друзья-мусульмане, 73,3% согласились с тем, что Палестинская национальная автономия относилась к христианскому наследию города с уважением, а 78% назвали причиной исхода христиан израильскую блокаду.

Среди примерно 25 тысяч жителей Вифлеема сегодня порядка 80—85% составляют мусульмане, христианство исповедуют 15—20 процентов населения. При этом ежегодно город, где находится одна из главных святынь христианства — базилика Рождества Христова с Пещерой Рождества — посещают более 2 млн туристов и паломников.