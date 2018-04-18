Фотовехи визита архиепископа Челестино Мильоре и епископа Иосифа Верта на Север Кузбасса

Как мы уже сообщали, ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт и приехавший в Западную Сибирь по его приглашению Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре с 14 по 16 апреля с.г. посетили ряд мест в Кемеровской области. Некоторые вехи этого визита — на фотографиях в группе «Римско-Католическая Церковь на Севере Кузбасса»

На снимках: встреча архиепископа Челестино Мильоре с представителями Тяжинской районной администрации; Месса в селе Георгиевка Тяжинского района; воскресная Месса в храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерове; освящение часовни в Ленинске-Кузнецком; архиепископ Челестино Мильоре и епископ Иосиф Верт в гостях у митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха; архиепископ Челестино Мильоре и епископ Иосиф Верт возлагают цветы к народному мемориалу жертвам трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»