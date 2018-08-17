Фотофакт: митрополит Тадеуш Кондрусевич покачался на качелях в центре Минска

Минск. 16 августа в минском приходе Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке состоялось торжество с участием митрополита Тадеуша Кондрусевича.

16 августа — день памяти св. Роха, покровителя Минска. Святой является, кроме того, покровителем больных, врачей и работников госпиталей, а также путешественников.

Костёл Святого Роха — католический храм в Минске в историческом районе Золотая Горка. Минский приход св. Роха является самой старой католической общиной в городе, о которой сохранились документальные записи. Приход был основан в XIV веке королём Ягайло.

Наверное, не все знают, что костел старейшей католической общины в Минске исторически имел также титул Успения Пресвятой Девы Марии. Поэтому накануне, когда отмечалось это торжество, перед костелом была освящена фигура Матери Божьей.

Празднование в честь святого покровителя Минска началось нетривиально для религиозного фестиваля, а именно с выставки ретроавтомобилей, которые ездили по улицам Минска полвека назад и даже больше. Также там работала традиционная католическая ярмарка — неотъемлемый атрибут каждого церковного фестиваля.

По окончании Мессы присутствующие отправились на недавно переданную властями часть погоста у костела. Там накануне появилась многофункциональная детская площадка.

Особенно понравились архиепископу качели. И он решил их испытать первым вместе с генеральным викарием архиепархии Минска-Могилева епископом Юрием Кособуцким. Последовать их примеру митрополит Кондрусевич предложил и другим священникам.

По материалам Catholic.by и «КП — Беларусь»