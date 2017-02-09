Фото из космоса: на борту МКС — икона Божьей Матери

На своей странице в Instagram белорусский космонавт Олег Новицкий выложил фотографию ночного Минска из космоса. «Спешу обрадовать земляков!», — подписал снимок космонавт. Раньше он обещал белорусам сфотографировать страну с орбиты, а свой «космический» Instagram открыл в начале 2017 года.

Нынешняя экспедиция на Международную космическую станцию — второй полет в космос уроженца Червеня Минской области Белоруссии, сообщает портал katolik-gomel.by.

А несколько лет назад Олег Новицкий находился на орбите в качестве командира корабля «Союз ТМА-06М».

На других фото белоруса — экипаж, обстановка внутри космического корабля, в том числе рядом с иконой Девы Марии, различные виды планеты, ночные города.