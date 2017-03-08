Фонд «Kirche in Not» принял участие в марафонском забеге в пользу гонимых христиан Ближнего Востока

Команда благотворительного фонда Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде») приняла участие в полумарафонском забеге по территории Парижа 5 марта. Католические благотворители преодолели 21 км под холодным дождем, чтобы привлечь внимание к сбору средств в пользу гонимых христиан Ближнего Востока.

В состав команды вошли сотрудники фонда из разных стран мира, в том числе Великобритании, Испании, Мексики и Франции. В забеге приняли участие четыре директора национальных отделений «Помощи Церкви в нужде»: английского – Невилл Кёрк-Смит, французского – Марк Фромаже, испанского – Хавьер Менендес Рос и мексиканского – Хулиета Аппендини.

Забег, в котором приняли участие более 38 000 человек, начался и закончился в Венсенском лесу. Маршрут марафонцев пролегал мимо таких достопримечательностей французской столицы, как Бастилия, Ратуша, Берси, Аустерлицкая набережная.

Все национальные отделения «Помощи Церкви в нужде», принимавшие участие в забеге, активно заняты сбором средств на помощь христианам ближневосточного региона, испытывающим сегодня тяжелейшие гонения. Средства, собранные во Франции, пойдут на восстановление мелькитского собора в Хомсе (Сирия), разрушенного в ходе обстрелов и бомбардировок.

По словам Невилла Кёрк-Смита, пробежавшего дистанцию за 2 часа 28 минут, забег стал для него непростым испытанием. «Когда я стал выбиваться из сил, кто-то похлопал меня по плечу и произнес по-французски: «la croix» («крест»). Это придало мне силы, и я стал думать о тех страждущих христианах, с которыми я встречался в Ливане, Ираке и других странах Ближнего Востока».

Кроме сборной фонда «Помощь Церкви в нужде» в проекте «Courir pour les Chrétiens d’Orient» («Забег ради христиан Востока») приняли участие представители Мальтийского ордена в Ливане и организации «SOS Chrétiens d’Orient» (SOS – христиане Востока).

Источник: Благовест-инфо