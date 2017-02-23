Фонд Иоанна Павла II для Сахеля обсуждает новые проекты

С 21 по 25 февраля в Дакаре, Сенегал, проходит очередное ежегодное заседание совета директоров фонда Иоанна Павла II для Сахеля.

Этот фонд, учрежденный в 1984 году, был частью Папского совета Cor Unum и теперь находится в ведении Департамента служения целостному развитию человека.

Руководство фонда обсуждает финансовую помощь странам Сахеля. В прошлом году эту помощь получили 6 стран для осуществления 43 проектов. Всего было выделено 50 тысяч долларов. С момента создания фонда в целом было поддержано 3200 проектов на сумму более 37 миллионов долларов. Фонд тесно сотрудничает с епископскими конференциями Италии и Германии.

От имени Святейшего Отца он финансирует проекты по борьбе с опустыниванием, развитию сельского хозяйства, установке насосов для водоснабжения, улучшению качества питьевой воды и по использованию источников возобновляемой энергии. Помощь поставляется в Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Чад, Гамбию, Гвинею-Бисау, Мали, Мавританию, Нигер и Сенегал.

Кроме того, фонд занимается обучением квалифицированного персонала. Благодаря его деятельности были сделаны значительные шаги в области межрелигиозного диалога, ведь большинство из тех, кто получает помощь, исповедуют ислам.

Источник: Радио Ватикана