Фонд Доктора Лизы и Российский Красный Крест создадут общественную премию имени Елизаветы Глинки

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, президент Международной общественной организации «Справедливая помощь» Ксения Соколова и председатель правления Российского Красного Креста Раиса Лукутцова договорились учредить общественную премию имени Елизаветы Петровны Глинки.

Предполагается, что премия будет вручаться ежегодно 20 февраля в день рождения Елизаветы Петровны. Рабочее название этой общественной награды — Премия имени Доктора Лизы «За добрые дела и порядочность».

«Никто не может заменить Доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она. Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки. Те, кто возьмут на себя этот груз в разных регионах страны, смогут претендовать на получение премии ее имени», — сообщил Михаил Федотов.

Источник: сайт СПЧ