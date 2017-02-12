Фонд Доктора Лизы доставил в Сирию более 200 кг лекарств для детей

Международная общественная организация «Справедливая помощь» (Фонд Доктора Лизы) доставила в Сирию свыше 200 кг лекарств для детей, которые проходят лечение в Тишринском университетском госпитале в Латакии.

«Мы доставили сюда гуманитарный груз для пациентов Тишринского университетского госпиталя, для детей: как для отделения недоношенных детей, так и терапевтического отделения. Мы сделали это с нашими партнерами и друзьями – Русской гуманитарной миссией. Привезено 12 препаратов, это больше 200 кг», – цитирует ТАСС помощника исполнительного директора организации Наталью Авилову.

Груз доставлен на авиабазу Хмеймим самолетом Минобороны России.

По словам представителя фонда, все привезенные препараты – особенные для Сирии: из-за санкций в стране наблюдается острая нехватка некоторых лекарств.

«Необходимость нашего вмешательства была обусловлена тем, что у них прекрасные врачи и специалисты, у них хватает оборудования на основные операции, но им нечем лечить. Есть препараты, которые достать из-за санкций они не могут. Можно лечить гораздо больше детей и спасать больше жизней, если сюда вовремя доставлять жизненно необходимые медикаменты, находящиеся под санкциями», – пояснила Н. Авилова.

Генеральный директор госпиталя Тишрин доктор Мунир Осман рассказал, что в его медучреждении перед войной были местные и зарубежные препараты, а сейчас возникла проблема с лекарствами, которые здесь не выпускают. «Речь, прежде всего, идет об онкологических лекарствах», – подчеркнул он.

Как рассказала Наталья Авилова, представители фонда «Справедливая помощь» приехали в Сирию в продолжение миссии, которую начала Доктор Лиза, и намерены сделать эту работу регулярной.

Госпиталь Тишрин, рассчитанный на 800 пациентов – одно из крупнейших медучреждений провинции Латакия. В отделении педиатрии могут одновременно получать помощь до 60 маленьких пациентов, там же размещено около трех десятков боксов для недоношенных детей. Именно им предназначена помощь из России. В госпитале с теплотой вспоминают о Докторе Лизе: на входе в медучреждение стоит ее фотография с траурной лентой, а на территории больницы высажено оливковое дерево в ее честь.

Источник: Правмир