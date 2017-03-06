Флорентийский собор борется с вандалами с помощью «цифрового граффити»

Кафедральный собор Флоренции Санта Мария дель Фьоре обзавелся специальными панелями для того, чтобы туристы могли оставить на них свои надписи, мера предпринята в рамках борьбы с вандалами, сообщает итальянская версия газеты The Local.

«Оставление следов на памятниках является антисоциальным поведением, но в то же время стремление оставить след является частью человеческого естества», — говорится в заявлении персонала собора, текст которого приводит издание.

Система «цифровых граффити» была запущена год назад. Первые панели установили на колокольне собора Санта Мария дель Фьоре. По словам сотрудников музея, система с успехом опробовала себя – посетители памятника оставили на электронных панелях более 18 тысяч записей.

«Если вы – виртуально – оставите сообщение, то мы сохраним его. Также как и шедевры собора», — говорится на информационной табличке рядом с цифровыми панелями.

В Италии, как отмечает издании, постоянно ищут способы эффективной борьбы с вандалами. Министр культуры Италии Дарио Франческини призвал ужесточить наказание после ряда инцидентов в Колизее, где неоднократно арестовывали туристов за надписи на стенах монумента.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре является самой узнаваемой достопримечательностью Флоренции и пятым по величине собором в мире.

Источник: РИА Новости