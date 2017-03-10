Филиппины: парламент восстановил смертную казнь – Церковь скорбит

Католическая Церковь на Филиппинах скорбит после того, как палата представителей национального парламента одобрила восстановление в стране смертной казни.

7 марта 217 голосами против 54 при одном воздержавшемся депутаты прияли в третьем, окончательном чтении законопроект о восстановлении смертной казни, которая в последний раз была отменена в 2006 году. Законопроект был выдвинут правящим альянсом и полностью поддержан президентом страны Родриго Дутерте.

Теперь судьбу закона рассмотрят в сенате, состоящем из 24 членов, большинство из которых – сторонники Дутерте.

Президент Филиппинской епископской конференции архиепископ Сократес Вильегас выразил сожаление в связи с тем, что парламент «одобрил государственную санкцию на убийство», добавив, что католический епископат продолжит борьбу против смертной казни.

«В нынешний период Великого поста мы готовимся праздновать торжество жизни над смертью, — говорится в заявлении епископов. – И хотя мы огорчены в связи с тем, что Палата проголосовала за смерть, наша вера убеждает нас, что жизнь победит».

Иерархи призвали свою паству мобилизоваться и открыто заявить о том, что они против смертной казни.

Смертная казнь применялась на Филиппинах вплоть до 1987 года, когда при президенте Корасон Акино был введен мораторий на нее. Таким образом, Филиппины стали первой страной Азии, отказавшейся от высшей меры наказания, пишет английская Википедия.

При Фиделе Рамосе (был президентом в 1992-1998) была восстановлена смертная казнь за «особо тяжкие преступления». Первым казненным за более чем 20 лет филиппинцем стал в 1999 году Лео Эчегарай, осужденный за изнасилование своей 10-летней падчерицы. Президентом страны был в том время Джозеф Эстрада. В 2006 году его преемница Глория Макапагал Арройо вновь отменила смертную казнь – это произошло накануне ее визита к Папе Бенедикту XVI.

Источник: Благовест-инфо