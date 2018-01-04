Филиппины: 8 декабря будет государственным праздником

Президент Республики Филиппин Родриго Дутерте подписал декрет о признании 8 декабря государственным праздником. В этот день, когда католики отмечают торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, будут закрыты школы и офисы по всей стране. Однако филиппинские католики считают, что речь идет лишь о частичном признании праздника.

Перед микрофоном Радио Ватикана отец Джанни Ре из Папского института зарубежных миссий пояснил: несмотря на то, что 80 процентов филиппинцев исповедуют католичество, праздник 8 декабря не является выходным днем наравне с другими выходными днями, то есть он не оплачивается работникам. В Республике Филиппины существуют два вида выходных дней – «регулярные» и «специальные»: праздник Непорочного Зачатия будет относиться ко второй категории. У работников будет возможность отмечать этот праздник, однако это день будет считаться отгулом за свой счет.

Источник: Радио Ватикана