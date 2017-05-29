Филиппинский епископ: христиане, захваченные исламистами в Марави, могут стать «живым щитом»

Два католических священника и еще 15 христиан, захваченных исламистами в филиппинском городе Марави, могут быть использованы как «живой щит» в ходе боев с правительственными войсками. Такое опасение высказал епископ Эдвин де ла Пенья, юрисдикция которого простирается на Марави (остров Минданао на юге архипелага).

«Никаких переговоров не ведется, армия ведет уличные бои, — заявил филиппинский епископ. – Армейское руководство говорит, что оно не намерено вступать в переговоры с террористами. Мы очень озабочены судьбой о. Чито, о. Суганоба и других 15-ти заложников. Мы не знаем, где они находятся. Не думаю, что похитителям нужны деньги, – скорее, они будут использовать эти людей как «живой щит».

Несколько дней назад Марави был захвачен боевиками из исламистской группировки «Мауте», связанной с запрещенным в РФ «Исламским государством». Террористы ворвались в католический собор, захватили викария епископа и молившихся прихожан, после чего подожгли церковь.

Епископ де ла Пенья также подтвердил, что погибли девять католиков из Марави: их остановили на улице, связали, вывезли за город и убили. «Это жестокие экстремисты, мы не знаем, что у них на уме, — сказал епископ. – Наша судьба – в Божьих руках».

По имеющимся сведениям, Марави был захвачен отрядом численностью 500 человек. Они вывесили на домах черные флаги ИГИЛ, сожгли две школы и выпустили заключенных их местной тюрьмы. Большинство жителей успели покинуть город, но некоторые семьи оказались заблокированы в своих домах.

Президент Родриго Дутерте, прервавший в связи с атакой террористов свой визит в Россию, ввел военное положение на Минданао. Филиппинская армия начала операцию по освобождению Марави.

Со своей стороны, Католическая Церковь на Филиппинах призвала к сугубым молитвам об освобождении заложников. Кардинал Орландо Кеведо, архиепископ города Котабато, также расположенного на Минданао, заявил: «Будем молиться о спасении заложников! Мы призываем похитителей не убивать невинных людей». Кардинал обратился к духовным лидерам мусульманской общины Минданао оказать помощь в освобождении захваченных христиан.

Солидарность с жителями Марави выразил архиепископ Манилы кардинал Луис Антонио Тагле. «Нет слов, чтобы выразить ту боль, которую мы чувствуем, — сказал он. – За что страдают невинные люди?»

Источник: Благовест-инфо