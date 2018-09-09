Фигура Богородицы из Фатимы отправится на Дни молодежи в Панаму

Оригинальная фигура Матери Божьей Фатимской будет доставлена ​​из португальского святилища в Панаму на Всемирные дни молодежи, которые пройдут в этой латиноамериканской стране в 2019 году.

Скульптурное изображение Пресвятой Девы Марии, созданное по описанию сестры Лусии душ Сантуш — одной из трех свидетелей явлений Богородицы в Фатиме в 1917 г. — последний раз оставляло Португалию в 2000 году. До этого её встречали уже в 64-х странах мира.

Доставить оригинальную фигуру в Панаму было решено в связи с тем, что большое уважение к Матери Божьей Фатимской имел св. Иоанн Павел II — инициатор Всемирных дней молодежи, — а также вследствие широкой распространенности её почитания среди панамских верующих, сообщил архиепископ Панамы монс. Хосе Доминго Ульоа Мендиета.

Источники: Vatican News / Catholic.by