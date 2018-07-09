ФИФА пригласила на финал чемпионата мира детей, застрявших в пещере в Таиланде

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила тренера и 12 школьников, обнаруженных в затопленной пещере в Таиланде, на финал чемпионата мира по футболу.

Об этом сказано в письме главы ФИФА Джанни Инфантино в адрес Футбольной ассоциации Таиланда, сообщает пресс-служба федерации.

– Мы все надеемся, что они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, если их здоровье позволит путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу-2018 в Москве в качестве наших гостей, – заявил Инфантино.

Операция по спасению застрявших в пещере детей и тренера началась вчера утром.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: Правмир