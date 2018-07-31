Фестиваль имени св. Игнатия Лойолы прошёл в Томске (ФОТО)

31 июля Католическая Церковь чтит память св. Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса. А накануне, в воскресенье 29 июля, в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария г. Томска состоялся Фестиваль, посвящённый святому Игнатию.

В программе были интересные аттракционы, вкусняшки. Была также проведена лотерея, в которой можно было выиграть разные призы. Главный приз – велосипед – нашёл-таки свою владелицу!

Все средства, собранные во время фестиваля, будут пущены на покрытие расходов, связанных с реконструкцией нового приходского дома.

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О празднике рассказывает также фоторепортаж томского приходского сайта: