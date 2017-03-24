ФЕОР о теракте в Лондоне: идеология террора расширила свою географию

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода призвал мировое сообщество объединить свои усилия в борьбе против террора, говорится в сообщении ФЕОР в связи с терактом в Лондоне.

«Как известно, это была первая массовая террористическая атака в британской столице более чем за 10 лет, и это дает нам понять, что идеология террора расширила свою географию и завоевывает, к нашему огромному сожалению, все новые и новые позиции. Это указывает на печальную и опасную тенденцию распространения радикального исламизма, жертвами которого становятся мирные жители», — говорится в заявлении Бороды.

По словам президента ФЕОР, если этот процесс не остановить, то «однажды количество жертв может быть сопоставимо с потерями Второй мировой войны».

«Современному обществу просто необходимо осознать, что борьба с радикальной идеологией террористов, — это борьба за будущее всей европейской цивилизации. Хочется надеяться, что скоро никому не придет в голову оправдывать хотя бы в малейшей степени действия террористов и радикалов, будь они одиночками или представителями каких-то группировок», — отметил Борода.

Еврейская община России, говорится в заявлении, скорбит вместе с семьями погибших и раненых.

Теракт в Лондоне произошел в среду в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в одном из самых популярных у туристов мест: машина, двигавшаяся по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Покинув машину, злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался.

По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека, ранены 40, сам террорист был застрелен другим полицейским. Ответственность за совершенную атаку взяли на себя боевики ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Ранее сообщалось, что полиция назвала террористом выходца из графства Кент 52-летнего Халида Масуда. В последнее время он проживал на западе Англии.

Источник: РИА Новости