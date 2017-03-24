Федерация еврейских общин предлагает включить обрезание в полис ОМС
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода считает разумным включить обрезание в услуги полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), однако предварительно эту процедуру необходимо регламентировать законодательно. Об этом он заявил в четверг ТАСС, комментируя итоги встречи с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым.
В ходе встречи, в которой также принимал участие Главный раввин России Берл Лазар, обсуждались вопросы, связанные с разработкой документа, легализующего обрезание, миссионерская деятельность, возвращение культовых зданий, защита священных текстов от судебных разбирательств, а также помощь заключенным.
Обрезание — обряд удаления крайней плоти у младенцев мужского пола, символизирующий завет между Богом и народом Израиля. «На мой взгляд, эту процедуру (обрезания — прим. ТАСС) можно включить в полис медстрахования, это разумная и целесообразная инициатива. Мы сталкивались со случаями, когда процедура обрезания приводила к летальному исходу. Для нас очень важно, чтобы люди, проводящие этот обряд, были сертифицированы не только религиозными организациями, но и медицинскими учреждениями», — отметил он.
«На эту тему у нас есть проработанное предложение, требующее законодательной инициативы. С этим документом мы планируем выходить на комитет Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений, чтобы он приобрел статус законопроекта», — сказал Борода.
Источник: ТАСС
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