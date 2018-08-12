«Фаворская неделя» завершилась торжественной Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)

12 августа воскресной Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске завершилась ежегодная «Фаворская неделя», которая по традиции проходит в первой декаде августа во всех католических приходах Урала и Западной Сибири.

В своем приветственном слове перед началом праздничного богослужения ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт сказал:

— Дорогие братья и сестры! Сегодня заканчивается «Фаворская неделя». 6 августа мы праздновали Преображение Господне. 10 августа вспоминали годовщину освящения этого храма. В этом году печальное обстоятельство ворвалось в эту торжественную неделю: преждевременная смерть священника Андрея Зверева. Мы помолимся и во время этой торжественной Мессы об упокоении его души. Помолимся также о его родных и близких, пребывающих в трауре. Мы верим, что наши усопшие в руках Божиих, и это даёт нам надежду и утешение.

Мы начинаем сегодня также молитву — новенну о семьях в преддверии Всемирной встречи семей в Дублине (в Ирландии), куда поеду и я, и семьи — делегаты из России. Куда приедет также и Папа Римский Франциск. Всю неделю и даже больше мы будем молиться и сопровождать эту всемирную встречу нашими молитвами.

Это обращение Преосвященного Иосифа настроило всех присутствующих верных на горячую и дружную молитву, а главный храм епархии был сегодня особенно преисполнен.

После совершённого Таинства Евхаристии все собравшиеся сугубо помолились пред Святыми Дарами во время Адорации и прочитали Благодарственную молитву о даровании Католической Церкви в России свободы и благоприятствия. За это время Церковь Христова могла успешно развиваться и строиться на фундаменте мучеников XX века, которые омыли одежды свои Кровию Агнца.

Также была хором прочитана Официальная молитва Всемирной встречи семей.

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А после окончания богослужения престольного праздника прихожане кафедрального собора пригласили всех его участников и гостей на приготовленное угощение в трапезной Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры.

Фото — ТВ «Кана»