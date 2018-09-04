Facebook удалил возможность таргетинга рекламы на основе религиозности пользователей

В рамках кампании по защите пользователей от дискриминационной рекламы крупнейшая социальная сеть отключила около 5 тысяч вариантов таргетинга. Среди прочих удалена и возможность выбора целевой аудитории с религиозной точки зрения.

Об этом сообщается в пресс-релизе под заголовком “Keeping Advertising Safe and Civil” («Сохраняя рекламу безопасной и светской»), который Facebook распространил в конце августа.

«Мы стремимся защитить людей от дискриминационной рекламы на наших платформах, — говорится в публикации. — Вот почему мы удаляем более 5000 вариантов таргетинга, чтобы предотвратить неправильное использование. В то время как эти варианты были использованы законными способами для охвата людей, заинтересованных в определенном продукте или услуге, мы считаем, что минимизация риска злоупотреблений имеет более важное значение. Сюда входит и такая функция для рекламодателей, как исключение аудитории по таким атрибутам, как этническая принадлежность или религия».



Facebook: в поисках «безопасного и светского» пути

Как отмечают западные СМИ, в последние месяцы Facebook оказался в центре сразу нескольких судебных исков. Так, в августе этого года в суд обратился Департамент жилищного строительства и городского развития США. В поданном иске говорилось, что Facebook предоставляет рекламодателям-риэлторам возможность контролировать целевую аудиторию на основе ряда факторов, включая расу, цвет, религию, пол, семейный статус, инвалидность и почтовый индекс, то есть исключать те или иные категории граждан из числа пользователей, которые увидят размещенную в социальной сети рекламу.

Эти функции, с точки зрения адвокатов департамента, являются инструментами дискриминации и нарушают сразу несколько федеральных законов США, в частности, закон «О справедливом жилье» 1968 года и «Закон о гражданских правах» 1964 года.

Западные эксперты отмечают, что в последнее время, особенно после скандала, связанного с выборами американского президента в 2016 году (когда Facebook обвинили в том, что она не смогла противостоять кампании недостоверных публикаций, так называемых фейковых новостей, направленных против кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон), компания предпринимает серьезные шаги по оптимизации алгоритмов функционирования платформы и защите от подобных инцидентов, могущих возникнуть в будущем.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Карлоса III в Мадриде в феврале 2017 года, показало, что довольно большая часть пользователей Facebook во Франции была отобрана рекламодателями в качестве целевой аудитории именно по религиозному критерию. Так, 7,89% пользователей были выбраны на основе их интереса к исламу, 5,5% — на основе заявленной принадлежности к христианству и 7,63% — на основе их интереса к Библии.

С другой стороны, рекламодатель мог, наоборот, ограничить или вовсе запретить показ своей рекламы той или иной части пользователей, выбранной по религиозному признаку — например, на основе указанного в профиле пользователя интереса к христианской Пасхе, еврейскому Песаху, мусульманским праздникам и т. д. С точки зрения оппонентов Facebook, это явное нарушение прав человека.

Представитель Facebook по связям с общественностью во Франции Бен Пюигренье (Ben Puygrenier) в комментарии для La Croix International признал, что религиозный аспект при определении таргетинга играл значительную роль.

«Большинство вариантов таргетинга позволили рекламодателям идентифицировать и исключать этнические и религиозные группы. Следовательно, блокируя людей, заинтересованных в еврейском празднике Пасхи, рекламодатель мог помешать еврейским пользователям увидеть определенные объявления», — пояснил он.

Кроме того, год назад западные СМИ сообщили, что в соцсети есть возможность нацелить рекламу на аудиторию, сформированную на основе антисемитских взглядов. Так, автоматизированная рекламная платформа обрабатывала статусы пользователей, которые описывали сами себя как “Jew haters” — «ненавистники евреев». Теоретически это могло касаться и других экстремистских групп.



Американский Facebook: религия — одна из главных тем обсуждений в соцсети

В 2015 году самой популярной темой для обсуждения у американцев — пользователей Facebook стала религия. При этом основной акцент в онлайн-дискуссиях пользователи делали на взаимоотношениях религии и политики. Это было понятное явление: социологические исследования и замеры проводились в ходе праймериз — предварительных выборов президента в США.

Религиозные темы, которые привлекли значительное внимание интернет-аудитории, включали рост влияния и расширение границ так называемого исламского государства, контроль над огнестрельным оружием и экономические вопросы. Самой обсуждаемой персоной в американском Facebook стал тогда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп (Donald Trump).

По данным, предоставленным Facebook, дискуссии на религиозные темы особенно активизировались после того Д. Трамп высказался за введение полного запрета на прием в Соединенных Штатах не только беженцев-мусульман с Ближнего Востока, но мусульман вообще.

В результате в декабре 2015 года 23,3 миллиона пользователи Facebook посвятили Дональду Трампу почти 116 миллионов действий.

Кэти Харбат (Katie Harbath), директор Facebook по глобальной политике и контактам с государством, в декабре 2015 года рассказала в интервью журналу “Vogue”, что, несмотря на то, что наибольшее внимание пользователей социальной сети привлекли президентские выборы, ненамного отстали от главной темы дискуссии с обсуждением таких тем как кризис беженцев, «исламское государство», равноправие в браке и движение в против насилия в отношении афроамериканцев ”Black Lives Matter”. При этом обсуждение всех этих проблем проходило, как правило, с позиций религиозного мировоззрения.

«Это то, что, насколько я вижу, развивается в течение последних пяти или шести лет, — приводит издание ее слова. — Люди получили более удобные возможности для публикации текстов и обсуждения политических вопросов».

В 2014 году на сайте “The National Report” появилась статья, в которой основатель социальной сети Марк Цукерберг сетовал на то, что в адрес руководства Facebook поступает огромное количество жалоб от атеистов, обвинявших религиозно настроенных пользователей в том, что те используют платформу Facebook для проповеди своих учений. Тогда появились слухи, что руководство компании приняло решение запретить религиозные дискуссии на страницах сайта.

Однако впоследствии два популярных американских сайта, Politifact и Snopes.com, специализирующиеся на разоблачении различных интернет-мифов, сообщили, что слухи о грядущем запрете на обсуждение религиозных вопросов на Facebook были фальшивкой. А “The National Report” оказался сатирическим сайтом выдуманных новостей.

Источник: Рублёв