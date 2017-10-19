Европейская премьера оперы «Доктор Гааз» прошла с аншлагом

В минувшее воскресенье в Русском театре Эстонии состоялась европейская премьера оперы Алексея Сергунина «Доктор Гааз». Показ необычной оперы-коллажа прошел в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» и вызвал буквально аншлаг.

Новая, необычная по многим параметрам опера, с которой приехал на фестиваль московский театр «Геликон-Опера», была написана молодым талантливым композитором Алексеем Сергуниным специально для этого театра. Автором же либретто стала известная российская писательница Людмила Улицкая.

Перед началом театрального действа к переполненному залу драмтеатра в Таллинне обратился народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман и, пользуясь случаем, тепло признался в любви к Эстонии, Таллинну.

Также Бертман отметил, что впервые театр «Геликон-Опера» выступает в Таллинне не самостоятельно, а в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии».



Святой доктор

«В нашем мире существуют такие фигуры, которые сначала входят в историю, а потом пропадают. Но они совершили грандиозные поступки для человечества», — сказал Дмитрий Бертман перед спектаклем. Опера «Доктор Гааз», по словам Бертмана, рассказывает именно про такого человека. По словам Бертмана, доктор Гааз справедливо получил прозвище «святой доктор».

«Святой доктор» Фридрих-Иосиф (в России — Федор Петрович) Гааз (1780-1853) был известным русским врачом-филантропом, приехавшим в Россию из Германии.

Долгое время талантливый врач лечил знатных особ, что принесло ему немалое состояние. Однако позже доктор посвятил себя спасению самых обездоленных представителей общества, став тюремным врачом.

Стараясь облегчить участь заключенных и каторжников, «святой доктор» потратил нажитое богатство на обустройство тюремной больницы и спасение «несчастненьких», как он называл заключенных. При жизни многие не понимали врача-филантропа, часто относились к нему, как к юродивому. Когда же «святого доктора» не стало, в последний путь его провожало небывалое количество народа — около 20 тысяч человек.



Добро не знает границ времени

Доктору Гаазу в мире посвящено множество книг, но впервые этот легендарный человек стал героем оперы, единственной в своем роде оперы-коллажа, где действие будто не привязано к какой-то конкретной эпохе. Это символическая история о человеке и человечности, о нравственных ценностях, которые часто забываются людьми, о незримой связи всех времен.

Дмитрий Бертман рассказал, что на Введенском (немецком) кладбище в Москве могила доктора Гааза с XIX века и по сей день украшена рукодельными цветами. Люди до сих пор приходят к последнему приюту «святого доктора» за чудесным исцелением.

«Мы играем спектакль в момент, когда идет завершающая фаза канонизации Католической Церковью доктора Гааза. В Москве же две недели назад указом мэра города одна из московских улиц была названа именем доктора Гааза», — добавил Дмитрий Бертман.

Как отметил посол РФ в Эстонии Александр Петров, опера необычна и требует осмысления. «Вещь, на мой взгляд, достаточно сложная для понимания. Спектакль заставляет думать о смысле человеческой жизни, ради чего живет человек, к чему он стремится», — заметил Александр Петров.



Спешите делать добро

Сразу после спектакля в стенах Русского театра прошел торжественный прием, организованный Посольством Российской Федерации в Эстонии. По случаю успешной премьеры оперы «Доктор Гааз» и не менее успешного театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» директор фестиваля Светлана Янчек и руководитель российской части фестиваля Тамара Арапова тепло поблагодарили партнеров и помощников грандиозного театрального проекта.

Тамара Арапова особо отметила, что впервые афиша фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» получила оперу. Это знаковое событие, по словам Араповой, и в будущем фестиваль постарается показывать своим зрителям разные по жанру спектакли.

Своим впечатлением от просмотренного спектакля поделился посол Республики Беларусь в Эстонии Анатолий Степусь. Он признался, что спектакль оставил сильное впечатление и что тема, затронутая в спектакле, крайне важна для всех сейчас. «Это то, о чем надо говорить, что надо показывать. Вероятно, сегодня на спектакле мы столкнулись с чем-то необычным, и это надо осмыслить», — добавил посол Белоруссии. Анатолий Степусь заметил также, что театр для постановки использовал все возможные приемы. Зрители смогли наблюдать и драматическую игру артистов на фоне красноречивых декораций и световых эффектов, и слышать прекрасные голоса, и переживать действо в зрительном зале, получить дополнительные и неожиданные впечатления от видеозарисовок из истории времен доктора Гааза и даже фрагментов операций на теле человека.

Александр Петров напомнил гостям торжественного приема крылатые слова доктора Гааза: «Спешите делать добро». «Согласитесь, что «крылатые слова» звучит гораздо лучше, чем «крылатые ракеты», — сказал Петров.

Посол РФ отметил, что, несмотря на непростые отношения между Эстонией и Россией, можно говорить о позитивном сотрудничестве в области культуры. Также дипломат выразил надежду, что пример такого сотрудничества даст импульс развитию отношений между двумя странами и в других областях.

Светлана Бурцева

Источник: Спутник-Эстония

Фото с сайта театра «Геликон-опера»