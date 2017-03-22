Евреи выступили за возврат отнятого в годы СССР религиозного имущества

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) выступает за возвращение отнятого в годы советской власти религиозного имущества, призывая органы власти – особенно региональные – активнее заниматься этим вопросом, заявил в интервью РИА Новости глава ФЕОР раввин Александр Борода.

«Есть государственный закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», который мы, безусловно, поддерживаем. Но мы также за то, чтобы органы власти, особенно региональные, более активно занимались реституцией», — сказал он.

На сегодняшней день, как сообщил Борода, в ФЕОР передали исторические здания синагог в Калуге и в Рыбинске, в ряде городов ведутся переговоры. При этом глава ФЕОР охарактеризовал их как «довольно сложный и небыстрый процесс».

Вместе с тем, еврейские общины выступают за активное взаимодействие с органами власти по этому вопросу. «Понятно, что эти помещения заняты теми или иными организациями. Чаще всего это медицинские или образовательные учреждения. Никто никого не собирается выгонять, так как никто не хочет напряжения в связи с возвращением религиозным организациям культовых зданий. Чтобы переводить эти учреждения в другие здания, нужно здоровое взаимодействие», — пояснил глава ФЕОР.

Он считает реституцию восстановлением исторической справедливости. При этом, по его словам, в России наблюдается недостаток синагог, так как до 1917 года еврейские общины подвергались различным ограничениям и «просто физически не успели «обрасти» значительным имуществом».

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