Этот гимн Всемирных дней молодежи в Панаме уже набрал 76 тысяч просмотров. А вы видели?

На днях на официальном youtube-канале Всемирных дней молодежи в Панаме была опубликована международная версия гимна ВДМ.

Автор официального гимна «Да будет Мне по слову Твоему» — житель Панамы Абдиэль Хименес, катехизатор и кантор в приходе Христа Воскресшего в Сан-Мигелито.

Хименес является также автором многих религиозных и евхаристических песен, участником хора и выпускником факультета религиозных наук Католического университета Санта Мария Ла-Антигуа в Панаме.

Напомним, центральные торжества 34-х Всемирных дней молодежи в Панаме-2019 состоятся 22-27 января 2019 года под девизом «Се, раба Господня, пусть будет Мне по слову Твоему» (Лк 1, 38).

Предшествовать им будут дни молодежи в епархиях, которые пройдут 17-21 января 2019 года на территории Панамы, Коста-Рики и Никарагуа.

По материалам Сatholic.by