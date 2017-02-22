«Это мой меч джедая» — новый епископ собственноручно сделал свой епископский посох

Традиции джедаев — рыцарей Добра из «Звёздных войн» — вспомнил о. Дэвид Кондерла, когда он был назначен ординарием епархии Талса в американском штате Оклахома и узнал о предстоящей епископской хиротонии, состоявшейся 29 июня прошлого года.

«Для меня было естественным самому сделать себе посох, когда я узнал, что стану епископом», — рассказывает иерарх.

Епископ-номинант начал работу над своим посохом, он ещё был капелланом в Католическом центре святой Марии в Университете сельского хозяйства и технологии штата Техас. Университет был основан в 1871 году и является самым большим в штате — в нем работают 2700 научных сотрудников и обучаются более 64 000 студентов.

Таким образом, будущему иерарху даже стены помогали держать рабочие инструменты. Ранее отец Дэвид Кондерла уже четыре раза делал жезлы для своих будущих братьев-епископов из штатов Техас и Нью-Мексико.

«Каждый джедай не закончил свою подготовку, пока не сделал собственный световой меч, с которым он будет драться против сил зла. Поэтому этот посох — мой меч», — заявил епископ.

Посох епископа — символ его власти и пастырского долга. Другими важными знаками епископского достоинства являются нагрудный крест, митра (или шапочка) и епископский перстень.

Для своего посоха епископ выбрал дерево, которое использовали для построения нового студенческого центра в университетском городке. Таким образом на новом месте служения иерарх хранит память об университете, где много работал с молодежью.

Посох разбирается на три части — так его легче брать с собой в дорогу, но самым сложным элементом был изогнутый крюк на его верхнем конце. Здесь будущий епископ брал тонкие полоски дерева, нагревал их паром, а затем быстро сгибал вокруг соответствующей формы, чтобы потом склеить с другими такими же полосками.

«Искусство передает то Божественное, что есть в человеке», — говорит епископ Дэвид Кондерла, добавляя, что работа с деревом — форма уважения прекрасных Божьих созданий.

В создании епископского кольца номинант также поучаствовал, разрабатывая дизайн, хотя основную работу сделал его брат-ювелир. Кольцо символизирует верность Сердцу Иисуса, Деве Марии и содержит золото из брачного кольца матери иерарха.

Источники: Сatholic.by и Stcloudvisitor.org