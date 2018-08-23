«Это за всех детей!»: в США греко-католический священник подвергся нападению в храме

20 августа 2018 года священник византийского обряда подвергся нападению в ризнице алтаря греко-католической церкви в Мерриллвилле, неподалеку от Гэри, в северо-западной части штата Индиана.

Священник Василий Хуцко получил сотрясение мозга в результате нападения на церковь Св. Михаила. Нападавший, который все еще находится на свободе, напал на свою жертву сзади, по словам священника Томаса Лойя — представителя Византийской русинской католической епархии Пармы (штат Огайо) и члена пресвитерского совета епархии, который также является настоятелем Благовещенского греко-католического прихода в Гомер Глен, штат Иллинойс.

В публикации на своей странице Facebook о. Томас Лойя сообщил: «Нападавший повалил его и ударил по голове. Отец Василий потерял сознание. Прежде чем оказаться в беспамятстве отец Василий услышал, как нападавший сказал: «Это за всех детей!» (ссылка на скандалы относительно сексуального насилия духовенства, которые возникли в Пенсильвании и в других местах).

Сам отец Василий Хуцко, которому исполнилось 60 лет, не подозревается в каком-либо злоупотреблении, отметил Лойя в телефонном интервью для «Catholic News Service» 21 августа.

Также он сказал, что о. Василий Хуцко во время нападения находился один в церкви после того, как закончил утреннюю Литургию. Нападавший «должно быть, весьма сильный, потому что отец Хуцко — тоже довольно здоровый, сильный мужчина», — добавил священник. Он отметил, что нападавший носил перчатки: «Он был достаточно умен, чтобы не оставлять отпечатков пальцев».

По словам Томаса Лойя, прихожане пришли в храм и заметили жертву нападения. «В конце концов, когда он очнулся, то с трудом стоял на ногах. А нападавший уже ушел. Пришли полицейские, но они все еще никого не задержали. Люди позже сказали, что единственное, что они заметили, — это то, что на автостоянке некоторое время стояла машина, и она исчезла», — сообщил о. Лойя.

«Когда я разговаривал с ним прошлой ночью, он чувствовал дискомфорт в области, где он не чувствовал его раньше», — добавил Лойя. «Он провел ночь в другом месте», — сообщил священник о своем коллеге.

«Отец Василий стал невиновной случайной жертвой, случайной безвинной мишенью», — сказал Лойя. «Теперь все духовенство должно быть бдительным. Не параноидально, но бдительно», — добавил священнослужитель. — «Пришло время исповедничества».

По материалам Catholic Herald и Седмицы.ру