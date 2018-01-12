Этапы апостольского визита Папы Франциска в Чили

Ватиканский Зал Печати обнародовал важнейшие этапы первой части латиноамериканского визита Папы Франциска — в Республику Чили с 15 по 18 января.

Святейший Отец встретится с властями страны, возглавит Святую Мессу в Сантьяго-де-Чили для многочисленных верующих, встретится с местным духовенством, монашествующими и епископами, посетит заключённых в столичной женской тюрьме. В ходе визита состоятся встречи со священниками из Общества Иисусова и с молодёжью страны.

Кроме столицы Сантьяго-де-Чили, Святейший Отец посетит два города: Темуко, где встретится с индейским населением, и город Икике, многие жители которого — мигранты из разных стран.

15 января, понедельник (Рим, Сантьяго).

8.00 – Вылет из аэропорта Фьюмичино.

20.10 – Прибытие в международный аэропорт Сантьяго. Церемония встречи.

21.00 – Прибытие в апостольскую нунциатуру.

16 января, вторник (Сантьяго).

8.20 – Встреча с руководством страны, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в президентском дворце Ла Монеда. Речь Папы.

9.00 – Визит вежливости к президенту республики Мишель Бачелет в президентском дворце.

10.30 – Месса в парке О’Хиггинса. Проповедь Папы. (В 1987 году в этом же парке совершил мессу Иоанн Павел II.)

16.00 – Краткое посещение женской тюрьмы в Сантьяго. Приветственное слово Папы.

17.15 – Встреча со священниками, монашествующими, семинаристами и послушниками в кафедральном соборе Сантьяго. Речь Папы.

18.15 – Встреча с чилийскими епископами в сакристии собора.

19.15 – Посещение святилища св. Альберто Уртадо – чилийского священника, стоявшего у истоков христианского синдикализма. Частная встреча со священниками-иезуитами.

17 января, среда (Сантьяго, Темуко, Сантьяго).

8.00 – Вылет в Темуко (700 км к югу о Сантьяго).

10.30 – Месса в аэропорту Макеуэ. Проповедь Папы.

12.45 – Обед с индейцами – жителями региона Араукания в доме «Мадре-де-ла-Санта-Крус» («Мать Святого Креста»).

15.30 – Вылет в Сантьяго.

17.00 – Прибытие в Сантьяго.

17.30 – Встреча с молодежью в святилище Майпу. Речь Папы.

19.00 – Посещение Папского католического университета Чили. Речь Папы.

18 января, четверг (Сантьяго, Икике, Лима).

8.05 – Вылет в Икике – крупный порт на севере Чили.

10.35 – Прибытие в международный аэропорт Икике.

11.30 – Месса на поле Лобито. Проповедь Папы.

14.00 – Обед в доме престарелых при святилище Лурдской Богоматери.

16.45 – Церемония прощания в аэропорту Икике.

17.05 – Вылет в Лиму.

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Второй частью латиноамериканского визита Святейшего Отца станет посещение Республики Перу: апостольский визит в эту страну продлится до 22 января.

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По материалам Радио Ватикана и Благовест-инфо