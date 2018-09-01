Эстония: пост и молитва накануне Папского визита

«Подготовка визита Папы Франциска — это наше всеобщее дело и оно зависит от всех нас», — говорится на официальном интернет-сайте апостольской администратуры Католической Церкви в Эстонии в преддверии поездки Святейшего Отца в Таллин 25 сентября.

В послании звучит призыв ко всем католикам молиться и поститься об успехе этого визита особенно в субботу 1 сентября: «Пост и молитва всегда сопутствуют друг другу».

Необходима интенсивная духовная подготовка к этому историческому событию, важнейшему для Католической Церкви в Эстонии и для каждого католика, говорится в послании апостольского администратора монс. Филиппа Жан-Шарля Журдана:

«Эти моменты молитвы и поста могут стать нашим общим вкладом в подготовку визита Папы Римского. Я уверен, что Господь услышит наши молитвы и воздаст нам больше, чем мы могли бы мечтать», дабы плоды этого визита остались в наших сердцах и душах, говорится в послании иерарха.

В рамках подготовительных мероприятий накануне визита Епископа Рима 3 сентября в Таллинском университете (ТЛУ) состоится конференция о роли Папы Франциска как мирового лидера. На встрече выступят профессор семиотики столичного университета Даниэль Монтичелли и апостольский администратор в Эстонии епископ Филипп Журдан. В университете будет работать выставка, посвящённая Папе Бергольо.

Источник: Vatican News