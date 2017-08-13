Эритрейского священника, кандидата на Нобелевскую премию мира, обвиняют в содействии нелегальной имиграции

Извещение от прокуратуры итальянского города Трапани получил эритрейский священник Мусси Зерай: он обвиняется в содействии нелегальной иммиграции. Кандидат на Нобелевскую премию мира 2015 года, дон Зерай много лет занимается помощью беженцам, в особенности из Эритреи. Он отверг все обвинения и заявил, что действовал только ради спасения человеческих жизней.

«Безусловно, подобные обвинения получать неприятно, — рассказал священник в интервью Радио Ватикана. – Дело в том, что мы переживаем парадоксальные времена, когда даже солидарность считается преступлением, — в то время как следовало бы анализировать причины, побудившие этих людей к бегству, и открывать законные пути для тех, кто вынужден бежать. Непонятно, за что преследовать тех, кто старается протянуть руку нуждающимся и людям в опасности. Мы имеем дело с охотой на ведьм, — считает дон Зерай, — стоит проявить какую-либо солидарность к беженцам и мигрантам, как тебя обвиняют или изображают преступником в СМИ и с помощью других акций».

Собственно, обвинения заключаются в том, что священник заявил Береговой охране Италии и Мальты о людях, жизнь которых находится под угрозой из-за опасности кораблекрушения. Он также информировал неправительственные организации, спасающие людей в Средиземном море. Прокуратура вменяет дону Мусси некий «тайный» чат, однако он решительно отрицает, что делал что-либо втайне.

Священник пояснил, что в настоящее время из Эритреи в Европу прибывает все меньше беженцев, так как их путь стал намного опасней и рискованней. Эритрейцы бегут преимущественно в Уганду, Судан и Эфиопию. Причина – бессрочная воинская обязанность и отрицание элементарных прав человека.

Если бы было желание, то этим людям можно было бы помочь и на местах. Однако до сих пор, утверждает дон Зерай, это остается лишь лозунгом: если мы хотим помочь африканцам не эмигрировать, необходимо оставить африканцам их природные и человеческие ресурсы, предоставить им возможность для развития и демократического управления. Сегодня же многие отправляются в Африку только для того, чтобы ее опустошить: часто вместе со словами «поможем им на месте» туда прибывают тонны и тонны оружия.

Священник убежден, что своими попытками остановить поток беженцев посредством соглашений с Ливией Европа рискует содействовать самым настоящим преступлениям против человечества. В ливийских, а также нигерских лагерях люди массово умирают от голода и жажды. В этих лагерях процветают пытки и насилие. И вина за это лежит на Евросоюзе, утверждает священник: именно он оказывает давление и передает Ливии полномочия для того, чтобы воспрепятствовать потоку беженцев, при этом закрывая глаза на соблюдение прав, достоинства и неприкосновенности жизни этих людей.

Что же намерен предпринять дон Зерай в сложившейся ситуации? «Я буду делать то, что делал всегда: быть голосом тех, у кого нет голоса, помогать людям в опасности, информируя компетентные власти. Если меня хотят обвинить в этом, пожалуйста: я горжусь тем, что вношу вклад в спасение тех человеческих жизней, которые можно спасти».

Источник: Радио Ватикана