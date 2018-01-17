Эрдоган посетит Ватикан, чтобы обсудить статус Иерусалима – СМИ

Эрдоган посетит Ватикан, чтобы обсудить статус Иерусалима – СМИ

Январь 17, 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Папой Франциском в Ватикане в следующем месяце. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, Эрдоган совершит визит в 5 февраля, чтобы обсудить вопрос о статусе Иерусалима.

Сообщается, что Эрдоган, который критикует решение президента о признании Иерусалима столицей Израиля, похвалил Папу Франциска за то, что тот занял аналогичную позицию.

В пресс-службе турецкого президента пока не было непосредственного подтверждения о визите. Однако Эрдоган уже заявлял, что надеется посетить Ватикан.

Напомним, 6 декабря президент США , несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать столицей Израиля.

считает город Иерусалим своей неделимой столицей. захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

13 декабря 2017 года Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 мусульманских государств, согласилась признать Восточный Иерусалим столицей Палестины на внеочередном саммите в Стамбуле.

 

Источник: РИСУ

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