Эрдоган посетит Ватикан, чтобы обсудить статус Иерусалима – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Папой Франциском в Ватикане в следующем месяце. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, Эрдоган совершит визит в Ватикан 5 февраля, чтобы обсудить вопрос о статусе Иерусалима.

Сообщается, что Эрдоган, который критикует решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, похвалил Папу Франциска за то, что тот занял аналогичную позицию.

В пресс-службе турецкого президента пока не было непосредственного подтверждения о визите. Однако Эрдоган уже заявлял, что надеется посетить Ватикан.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

13 декабря 2017 года Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 мусульманских государств, согласилась признать Восточный Иерусалим столицей Палестины на внеочередном саммите в Стамбуле.

Источник: РИСУ