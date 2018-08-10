Епископы США заявили о «нравственном крахе» в Церкви

Кардинал Вюрл предлагает создать комиссию по сбору сведений о недопустимом сексуальном поведении членов духовенства.

Архиепископ Вашингтонский кардинал Доналд Уильям Вюрл вновь выступил с предложением создать в США специальную епископскую комиссию для предотвращения сексуальных злоупотреблений малолетними со стороны духовенства.

Суть работы этой комиссии будет заключаться в сборе и оценке обвинений или сведений о беспорядочном сексуальном поведении духовенства, о котором епископы будут информировать апостольского нунция и Святейший Престол.

Тем временем епископ Гаррисберга монсеньор Роналд Уильям Гейнер обратился к верующим с открытым письмом, в котором сообщает о болезненных итогах внутреннего расследования случаев злоупотреблений несовершеннолетними со стороны 71 представителя клира этой епархии. Согласно обвинениями, эти случаи имели место начиная с 1947 года. Епископ принял решение обнародовать список обвиняемых. Епископ Гейнер собирался сделать это еще два года назад, однако прокурор потребовал соблюдать конфиденциальность, чтобы обеспечить позитивный ход следствия.

Несколько дней назад президент Епископской конференции США кардинал Дэниел ДиНардо публично заявил о «нравственном крахе внутри Церкви». Речь идет не только о вине преступников, но и об иерархах, которые на протяжении долгих лет молчали и не смогли защитить вверенных им детей.

Источник: Vatican News