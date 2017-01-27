Епископы США: власти не могут заставлять налогоплательщиков субсидировать насилие
Епископская конференция США высказала одобрение в адрес Палаты представителей, поддержавшей законопроект по отмене финансирования абортов. В заявлении, обнародованном на веб-сайте американского епископата, утверждается: «Одобряя предложенный закон, Палата представителей сделала решающий выбор в пользу уважения человеческой зарождающейся жизни, отразив тем самым волю американского народа».
Законопроект был одобрен 283 голосами за при 183 проголосовавших против. Это произошло 24 января, за три дня до Марша в защиту жизни, ежегодно проходящего в Вашингтоне.
Кардинал Тимоти Долан, президент Комитета по защите жизни при Епископской конференции США, в преддверии голосования обратился к Конгрессу с письмом, призывая поддержать законопроект. «Федеральные органы власти, — утверждает иерарх, — не могут использовать свои полномочия для того, чтобы финансировать и продвигать добровольное прерывание беременности, и не могут заставлять налогоплательщиков субсидировать это насилие».
По словам кард. Долана, изучение общественного мнения постоянно подтверждает тот факт, что многие американцы с низким доходом, в том числе поддерживающие право на аборт как таковое, выступают против субсидирования абортов из налогов. Прелат подчеркивает, что благодаря сокращению финансирования абортов со стороны федеральных органов власти было спасено два миллиона жизней. Американские епископы надеются, что Сенат как можно скорее примет предложенный закон.
Источник: Радио Ватикана
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