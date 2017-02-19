Епископы США и Мексики: в крике братьев-мигрантов слышен голос Христа

На завершение очередной встречи в Браунсвилле (США) епископы пограничных епархий — мексиканских и американских — опубликовали совместное заявление, посвящённое драматическому положению мигрантов и беженцев.

«В этот нелёгкий исторический момент мы внимаем крику наших братьев и сестёр мигрантов, в котором слышен голос Христа. <…> Иисус, Мария и Иосиф, будучи мигрантами и беженцами, искали место для жизни и работы, надеясь на ответ человеческого сострадания; в наши дни эта история повторяется, — пишут американские и мексиканские прелаты. — Сегодня утром мы посетили центры приёма и содержания беженцев, предназначенные в первую очередь для матерей, подростков и детей. В этих центрах — невыносимые и бесчеловечные условия жизни», — с горечью отмечают епископы.

«За прошедшие годы мы воочию убедились в страданиях, вызванных миграционной системой, теперь почти уничтоженной структурными и экономическими условиями, которые провоцируют угрозы, депортации, безнаказанность и крайнее насилие. Такое положение дел относится как к границе между Мексикой и Центральной Америкой, так и к границе между США и Мексикой».

Эти реалии «сегодня становятся всё более очевидными перед лицом нынешнего политического курса, которому следуют гражданские власти. В результате мы испытываем глубокую боль от разделения семей, потери рабочих мест, преследований и дискриминации, проявлений расизма, бессмысленных депортаций. Всё это парализует человеческое развитие и развитие наших стран, лишая их определённости и надежды», — пишут американские и мексиканские епископы.

Источник: Радио Ватикана