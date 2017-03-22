Епископы Сицилии: противостояние между мафией и Евангелием — непримиримое

«Все, кто каким-либо образом сознательно являются частью мафии, содействуют ей или благоволят, должны знать, что находятся в непримиримой оппозиции Евангелию Христа Иисуса и, следовательно, Его Церкви». Такое решительное заявление прозвучало в послании Епископской конференции Сицилии на завершение весенней сессии, прошедшей на днях в Никозии, по случаю двухсотлетия епархии.

Юбилейные торжества открылись Мессой в местном кафедральном соборе под предстоятельством президента Конференции епископов Италии кардинала Анджело Баньяско, сообщает Радио Ватикана.

В ходе работ восемнадцать сицилийских епископов рассмотрели злободневные вопросы жизни поместной Церкви, среди которых отметили необходимость конкретной, действенной и отеческой близости к молодёжи, разработки руководящих принципов для пастырской заботы о неблагополучных семьях и супружеских парах, живущих в неканонических ситуациях.

В своём послании католические епископы Сицилии обращаются к молодёжи с призывом не сдаваться перед лицом кризиса трудоустройства и призывают соответствующие государственные учреждения пойти навстречу новым поколениям, проживающим на юге страны. В связи с этим прелаты решительно осуждают логику патронажа, волокиту и «нашествие организованной преступности». Говоря о перспективах и о богатстве ресурсов на Сицилии, поместные епископы обращаются с призывом «поставить молодых людей в центр» внимания и сказать твёрдое нет мафии, беззаконию, коррупции и насилию.

Напомним, что 15 марта 2017 года был опубликован специальный декрет архиепископа Микеле Пеннизи. В этом документе иерарх, чья епархия находится в сицилийском Монреале, запретил мафиози и гангстерам становиться крестными родителями.