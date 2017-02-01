Епископы поделились с Папой проблемами католиков в Сербии, Черногории, Македонии и Косово

Папа Франциск обратился со словами ободрения к епископам Сербии, Черногории, Македонии и Косово, которые находятся в Риме с визитом ad limina. Епископаты этих стран объединен в единую Епископскую конференцию Свв. Кирилла и Мефодия.

В центре встречи иерархов с Папой Франциском – надежды и проблемы этой небольшой поместной Церкви, живущей в контексте православного или исламского большинства. Она сталкивается с большими трудностями, но никогда не изменяет духу примирения.

Католики четырех стран, ранее формировавших Югославию, не только составляют абсолютное меньшинство, но и принадлежат к разным этническим группам, к разным обрядам и традициям. «У нас очень сложная ситуация, но мы стараемся ее не усложнять», — заявил один из епископов на аудиенции у Папы Франциска. Со Святейшим Отцом иерархи обсудили такие темы, как богословский и экуменический диалог с Сербской Православной Церковью, диалог с исламской общиной. Папа уделил особое внимание священническим и монашеским призваниям и пообещал содействие в решении различных проблем, связанных с миссией католического меньшинства в Сербии, Косово, Македонии и Черногории.

Источник: Радио Ватикана