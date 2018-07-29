Епископы Перу призвали к борьбе с коррупцией
По случаю 197-й годовщины Дня независимости Перуанской Республики поместные епископы опубликовали послание, в котором призывают граждан вместе трудиться над созиданием лучшей страны.
Демократические институты страны, особенно судебная система, нуждаются в структурных реформах на всех уровнях, чтобы обеспечить верховенство закона в стране: «таковы столпы демократии и путь к прогрессу», пишут прелаты: «Наша суровая реальность требует, чтобы каждый из нас взял на себя ответственность за построение общества на прочных принципах честности и прозрачности, стремясь к благу для всех и никогда не забывая, что за нами стоят беспомощные и обездоленные».
Католические епископы решительно выступают против коррупции в стране и цитируют слова Папы Франциска, прозвучавшие во время его визита в Перу в январе этого года: «Никто не может оставаться в неведении об этом процессе. Коррупции можно избежать, но это требует всеобщей приверженности». Прелаты выражают глубокое беспокойство высоким уровнем социальной незащищённости, насилия и фемицида; сопереживают боли сограждан, которые страдают от безразличия к ним и борются за более достойную жизнь. «Страна нуждается в личной и социальной солидарности».
В конце обращения поместный епископат обращается с призывом к властям страны принимать решения, думая прежде всего о детях и молодых поколениях, которые беспокоятся о своём будущем:
«Они хотят верить и доверять Перу и её лидерам. Мы не должны терять надежды, как сказал нам Папа Франциск: в этот исторический момент перуанцы не могут позволить украсть у них надежду».
(На фото — перуанские католические епископы на встрече с Папой Франциском в Лиме 21 января 2018 г.)
Источник: Vatican News
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