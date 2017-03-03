Епископы Мальты: «Amoris Laetitia» призывает к милосердию и проницательности

Епископская конференция Мальты разработала руководящие принципы для пастырского применения восьмой главы апостольского увещания «Amoris Laetitia», подписанного Папой Франциском в 2016 году. Восьмая глава документа под названием «Сопровождать, распознавать и вбирать в себя слабости» посвящена парам, живущим в неканонических ситуациях, и — по словам мальтийских иерархов — «призывает к милосердию и пастырской проницательности в свете различных социальных реалий» наших дней.

В частности, прелаты отмечают, что руководящие принципы, предназначенные для священников, имеют целью помочь таким парам «осознать их ситуацию в свете учения Иисуса». «Это очень важное послание для пар и семей, находящихся в сложных ситуациях, особенно живущих раздельно, разведённых или заключивших новые союзы». Мальтийские епископы подчёркивают, что речь идёт о людях, которые «не потеряли надежду на Иисуса; некоторые из них жаждут пребывать в гармонии с Богом и с Церковью, и они спрашивают у нас, что им нужно сделать для приобщения к Святым Таинствам Примирения и Евхаристии».

В своих руководящих принципах Епископская конференция Мальты призывает эти пары обращаться за помощью к духовным ассистентам, дабы те сопровождали их на жизненном пути:

«Мы обязаны, — говорится в документе, — осуществлять искусство сопровождения» в духе подлинного милосердия и становиться источником доверия, надежды и радушия для тех, кто просит помочь увидеть Иисуса, прежде всего для самых уязвимых».

Источник: Радио Ватикана