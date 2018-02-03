Епископы Колумбии в преддверии президентских выборов: «нет» коррупции, укреплять единство, диалог и уважение

Епископская конференция Колумбии (CEC) выступила с решительным призывом против коррупции и атмосферы политической поляризации, призвав колумбийцев активно участвовать в созидании страны, которая будет отчизной и домом для всех. Послание епископов было обнародовано на днях в связи с предстоящими законодательными и президентскими выборами: они должны состояться в Колумбии соответственно в марте и в мае. В отношении коррупции епископы напоминают, что «аморально и незаконно покупать и продавать голоса за деньги, подарки или места у власти, поскольку такая практика не только искажает демократический процесс, но и покушается на достоинство личности и целостное развитие общества».

По мнению колумбийских епископов, стране необходимо преодолеть атмосферу противостояния; избирательная кампания не должна создавать ещё большую поляризацию, но призвана способствовать «уважению, диалогу и политическому творчеству, в котором нуждается страна в данный момент. Давайте подумаем об общем благе и преодолеем ссоры, оскорбления, экстремизм, ложь и неуважение, которые порождают дальнейшие разногласия и насилие», — призывают прелаты.

Согласно посланию колумбийской Церкви, страна «должна управляться людьми честными, достойными и компетентными, которые заботятся о сохранении общего дома и способны преодолеть коррупцию и насилие. Мы должны избрать тех, кто хочет найти решение для ситуаций несправедливости, болезней, наркомании, безработицы и отсутствия занятости, с чем сталкивается население страны в городах и в деревнях. Мы должны избрать тех, кто преисполнен решимости посвятить себя служению самым бедным и обратить взор на отверженных и всеми забытых людей», — говорится в обращении колумбийских епископов.

Источник: Радио Ватикана