Епископы Канады: горнодобывающие компании угрожают коренным жителям и окружающей среде

«Мы не можем согласиться с беспринципным поведением некоторых канадских горнодобывающих компаний в Латинской Америке или в других странах мира, которые под предлогом отсутствия нормативно-правовой базы уклоняются от этической ответственности»: с таким заявлением выступил президент Епископской конференции Канады монс. Дуглас Кросби. Послание поместного епископата адресовано премьер-министру страны Джастину Трюдо с тем, чтобы обратить его внимание на пагубные последствия деятельности канадской горнодобывающей отрасли в других странах мира.

В частности, иерарх напоминает о серьёзных последствиях промышленной деятельности для местного населения, особенно для коренных народов и окружающей среды. «Мы не можем оставаться равнодушными к крику бедных и деградации нашего общего дома», — утверждает президент канадских епископов. В связи с этим монс. Дуглас Кросби указывает на перечень приоритетов, которые правительству следует рассмотреть прежде, чем станет слишком поздно: среди них учреждение должности омбудсмена, который будет заниматься мониторингом и анализом жалоб, полученных горнодобывающими компаниями в Канаде и за рубежом.

Епископат страны обращает особое внимание на то, что «нарушения природоохранного законодательства и прав человека со стороны канадских горнодобывающих компаний за рубежом должны подпадать под юрисдикцию Канады». Прелаты выражают надежду, что для горнодобывающих проектов будет наконец утверждена конкретная нормативно-правовая база.

В завершение документа монс. Кросби призывает правительство страны «прекратить переговоры о свободной торговле и инвестиционных соглашениях, которые продвигают горнодобывающую промышленность Канады за счёт местных жителей и окружающей среды и служат иностранным инвесторам для защиты собственных вложений, а также позволяют избежать ответственности в случае злоупотреблений».

Источник: Радио Ватикана